Объявлена символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Лучшим футболистом 24-го тура чемпионата России признан нападающий московского «Спартака» Александр Соболев — он оформил дубль и отдал одну результативную передачу в матче с «Краснодаром» (4:3). Вторую по величине оценку получил бразилец Малком из «Зенита».

Фото: WhoScored

Сборная 24-го тура РПЛ: Илья Лантратов («Локомотив»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Максим Осипенко («Ростов»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Александр Эктов («Оренбург»), Клаудиньо («Зенит»), Антон Швец («Ахмат»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Малком («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Николай Комличенко («Ростов»).