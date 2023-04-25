«Спартак» пожелал здоровья и возвращения на поле игроку «Краснодара» Боржесу

Московский «Спартак» в своём официальном телеграм-канале пожелал скорейшего выздоровления и возвращения на поле полузащитнику «Краснодара» Кади Боржесу, получившему тяжёлую травму в матче 24-го тура РПЛ между командами (4:3).

«Во вчерашнем матче полузащитник «Краснодара» Кади Боржес получил серьёзную травму — переломы лицевой части черепа и сотрясение мозга. От лица всей команды желаем Кади скорейшего выздоровления и возвращения на поле!» — гласит официальное заявление «Спартака».

Боржес и защитник «Спартака» Георгий Джикия столкнулись головами, после чего Кади упал на поле. Футболист красно-белых сразу ринулся на помощь игроку «Краснодара» и вытащил бразильцу язык. Боржес был вынужден покинуть поле на носилках.