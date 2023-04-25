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Главный тренер «Торпедо» Клотет выгнал футболиста с тренировки за улыбку во время занятия

Главный тренер «Торпедо» Клотет выгнал футболиста с тренировки за улыбку во время занятия
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Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет выгнал с тренировки защитника Юрия Журавлёва за то, что тот улыбался во время занятия. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее «Чемпионату» стало известно, что Клотет отправил во вторую команду защитника Илью Кутепова и полузащитника Равиля Нетфуллина.

26-летний Журавлёв стал игроком московской команды в зимнее трансферное окно, перейдя из «Ахмата». В четырёх матчах за новую команду защитник провёл на поле 360 минут, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.

«Торпедо» после 24 матчей в Российской Премьер-Лиге занимает в турнирной таблице последнее место с 13 очками. В следующем туре команда Клотета сыграет в гостях с «Сочи».

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