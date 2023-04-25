Тарханов: при немцах «Локомотив» играл в чёрт-те что. При Галактионове футбол понятный

Российский тренер Александр Тарханов рассказал, что изменилось в московском «Локомотиве» после того, как команду возглавил Михаил Галактионов. Специалист заявил, что до прихода российского тренера железнодорожники играли в «чёрт-те что».

«Что изменилось в «Локомотиве» с приходом Галактионова? Если при немцах на поле творилось чёрт-те что, то теперь «Локомотив» играет в понятный футбол. Организованный, комбинационный. Чувствуется игровая дисциплина. Ребята раскрепостились, к тому же прекрасно готовы физически. Ну и, конечно, нужно отметить качественную селекцию. Дзюба, Глушенков и Пиняев — это реальное усиление. Артём особенно хорош. И забивает, и отдаёт. Если бы не он, сегодня у «Локомотива» было бы намного меньше очков.

Сможет ли «Локомотив» с таким составом побороться за медали в следующем сезоне? Наверняка. Главное — летом укрепить оборону. Как центр, так и фланги», — приводит слова Тарханова «Спорт-экспресс».