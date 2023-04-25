Стрепетов: результативность Малкома с «Динамо» мог спровоцировать звонок из Парижа

Известный футбольный эксперт, бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов высказался по поводу удачного выступления Малкома в матче 24-го тура РПЛ с «Динамо». Бразилец оформил дубль в игре с московским клубом и вышел на первое место в гонке бомбардиров чемпионата России.

«Думаю, кто-то из «ПСЖ» мог напомнить Малкому о том, что они за ним следят. И звонок из Парижа спровоцировал такую результативность Малкома в матче с «Динамо» — сразу дубль и заработанный пенальти.

В тех интервью, которые дают бразильцы, очень чувствуется их огромное желание поехать в Европу. Они очень культурно, интеллигентно говорят о нашем городе, о нашей команде, о том, что их первостепенная задача — выиграть чемпионство, принести вторую звезду «Зениту». Но и Малкома, и Клаудинью, и Вендела, и Барриоса с удовольствием примут топ-клубы Европы. И они это заслужили. А «Зенит», если будут предложения, уверен, не будет их удерживать», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».