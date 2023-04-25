Стрепетов: результативность Малкома с «Динамо» мог спровоцировать звонок из Парижа

Известный футбольный эксперт, бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов высказался по поводу удачного выступления Малкома в матче 24-го тура РПЛ с «Динамо». Бразилец оформил дубль в игре с московским клубом и вышел на первое место в гонке бомбардиров чемпионата России.
«Думаю, кто-то из «ПСЖ» мог напомнить Малкому о том, что они за ним следят. И звонок из Парижа спровоцировал такую результативность Малкома в матче с «Динамо» — сразу дубль и заработанный пенальти.
В тех интервью, которые дают бразильцы, очень чувствуется их огромное желание поехать в Европу. Они очень культурно, интеллигентно говорят о нашем городе, о нашей команде, о том, что их первостепенная задача — выиграть чемпионство, принести вторую звезду «Зениту». Но и Малкома, и Клаудинью, и Вендела, и Барриоса с удовольствием примут топ-клубы Европы. И они это заслужили. А «Зенит», если будут предложения, уверен, не будет их удерживать», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».
- 25 апреля 2023
-
13:46
-
13:39
-
13:38
-
13:28
-
13:26
-
13:17
-
13:10
-
13:09
-
13:04
-
13:02
-
12:54
-
12:49
-
12:37
-
12:35
-
12:21
-
12:20
-
12:20
-
12:19
-
12:09
-
12:00
-
11:48
-
11:46
-
11:40
-
11:40
-
11:36
-
11:36
-
11:31
-
11:26
-
11:20
-
11:18
-
11:17
-
11:09
-
11:05
-
11:01
-
11:00