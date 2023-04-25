Игрок «Оренбурга»: в РПЛ есть «Зенит» и остальные. Разница размером с Марианскую впадину

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович заявил, что в РПЛ есть санкт-петербургский «Зенит» и 15 других клубов, а разница между сине-бело-голубыми и другими командами напоминает Марианскую впадину.
«Реально ли таким командам, как «Оренбург», бороться с «Зенитом»? Если брать бюджет «Зенита», стадион, условия, базу, то конкурировать на дистанции сложно. В одной отдельной игре можно соревноваться. Когда играешь у них дома, ментально очень сложно, а когда у нас дома — максимально комфортно: маленький стадион, искусственное поле. В предстоящей игре против них у нас будет преимущество — мы играем дома. «Спартак» и «Локо» пропустили на двоих в Санкт-Петербурге девять мячей! Думаю, что счёт 8:0 не повторится в игре с «Зенитом» у нас дома — это нереально.
Я согласен с мнением, что есть «Зенит» и другие 15 клубов РПЛ, а эта разница между лидерами и всеми остальными — размером с Марианскую впадину. Без шансов против «Зенита» на дистанции», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».
- 25 апреля 2023
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