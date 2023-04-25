Кокорин — про РПЛ: «Зенит» всех кошмарит, близок к тому, чтобы стать «Баварией»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин высказался о положении дел в Российской Премьер-Лиге.

«Как мне сегодняшний «Зенит»? Не смотрю, не показывают, нужно искать в интернете. Уровень РПЛ сильно упал, и «Зенит» всех кошмарит, обыгрывает с большими счетами. Из команды, за кого я переживаю, остались, наверное, Далер Кузяев, тренерский штаб и мой любимый медицинский персонал. Что чувствую к «Зениту»? Любовь. Это тот клуб, но сейчас из-за отсутствия еврокубков, наверное, нет, но может стать похожим на «Баварию», которая 10 лет не отдаёт чемпионство.

Если Богданыч (главный тренер «Зенита» Сергей Семак. — Прим. «Чемпионата») выиграет пятое чемпионство, ему должны поставить памятник на Крестовском (смеётся)», — сказал Кокорин в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.