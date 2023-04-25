Салтыков: за Испанию против юношеской сборной России играл Гави, но я его не запомнил

Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков поделился воспоминаниями о выступлениях за юношеские сборные России. Он рассказал, что в составе сборной Испании против россиян играл Гави, который сейчас является одной из молодых звёзд «Барселоны».

«Насколько мне не хватает игры за юношеские сборные России? Не могу сказать, что этого сильно не хватает. Это всё круто, ты растёшь как футболист в играх с такими сборными. За Испанию против нас, например, играл Гави. Но это мы потом узнали – я его не запомнил, испанцы все техничные. Конечно, хотелось бы играть за сборную как можно чаще. Там все ребята моего возраста, хороший коллектив, тренерский штаб. Хочется, чтобы нас побыстрее вернули и мы вновь играли с топовыми сборными», – приводит слова Салтыкова Metaratings.