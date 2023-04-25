Александр Кокорин вспомнил, за счёт чего его впечатлил Жозе Моуринью

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Фиорентине», вспомнил матч итальянской команды с «Ромой». Тогда футболиста впечатлил наставник римлян Жозе Моуринью.

«Помню, разминался возле Моуринью, он тогда пришёл в «Рому». Жозе настолько уверен в себе, но ничего не говорит. Просто по тому, как он ходил, понял, что он суперуверенный. «Фиорентина» начала минут 20–30 колпашить «Рому», Жозе сделал две или три замены, а его «Рома» выиграла 3:1. Это тренерский гений», — сказал Кокорин в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

Жозе Моуринью возглавил «Рому» в июле 2021 года и привёл команду к победе в Лиге конференций. В нынешнем сезоне «волки» играют в полуфинале Лиги Европы с «Байером».