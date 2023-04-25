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Радимов потребовал отстранить арбитра Галимова после матча «Пари НН» — «Крылья Советов»

Радимов потребовал отстранить арбитра Галимова после матча «Пари НН» — «Крылья Советов»
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Бывший футболист Владислав Радимов потребовал отстранить арбитра Романа Галимова после его неоднозначной работы в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Крылья Советов».

«Если главного судью матча «Пари Нижний Новгород» — «Крылья Советов» не отстранят от работы, я во всех своих публичных выступлениях, будь то ТВ, пресса или интернет, буду его безжалостно прибивать!

Не так давно от работы отстранили арбитра Матюнина, так вот Галимов должен проследовать в том же направлении, раз и навсегда! Нашему футболу необходимо очищаться от таких судей, и молчать о таком ни в коем случае нельзя. Уверен, многие из моих футбольных товарищей и коллег, судя по нашим разговорам, меня в этом поддержат!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

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