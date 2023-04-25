«Просто «убийство». Мор — о судействе в матче «Пари НН» — «Крылья Советов»

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор жёстко раскритиковал судейство в матче 24-го тура РПЛ между «Пари Нижний Новгород» и «Крыльями Советов» (2:1). Экс-футболист заявил, что в Нижнем Новгороде произошло «убийство», так как все решения принимались в пользу хозяев.

«В эпизоде с Сычевым нельзя было не ставить пенальти. Если называть вещи своими именами, то в Нижнем Новгороде просто произошло «убийство». Всё произошло так, чтобы команда почувствовала уверенность и победила. Все решения, принятые во всех ключевых эпизодах, все против самарцев. Я не понимаю, как в этом моменте можно было не назначить пенальти.

В эпизоде с игрой Рассказова рукой в своей штрафной фол должен был быть зафиксирован в пользу Рассказова. Я могу только представить, как обидно Николаю. Конечно, никакого пенальти здесь не было.

Всё в одну сторону. Совпадение? Я не знаю. Отстранение арбитра до конца сезона? Как минимум. Мы видим, что здесь все ошибки очень явные и все в одну сторону идут», — приводит слова Мора «Матч ТВ».