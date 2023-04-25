КДК РФС не будет рассматривать поведение фанатов «Спартака» на игре с «Краснодаром»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц заявил, что эпизод с оскорблениями фанатов московского «Спартака» в адрес футболистов «Краснодара» после матча 24-го тура РПЛ (4:3) не будут рассматриваться на ближайшем заседании организации, так как это не было указано в рапорте.
«В матче «Спартак» — »Краснодар» рассмотрим только поздний выход из раздевалок у обеих команд. Что касается оскорбительных выражений со стороны болельщиков «Спартака», то в рапорте это не указано. Также мы анализируем вопрос по поводу слов Кордобы после матча, будем определяться. Это ещё не включили в повестку», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости Спорт».
После матча голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов пожаловался делегату матча, что фанаты «Спартака» оскорбляли игроков краснодарского клуба.
- 25 апреля 2023
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