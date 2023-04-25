«Я король морей». Соболев сравнил себя с супергероем

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев сравнил себя с супергероем комиксов и фильмов DC Акваменом, заявив, что считает себя королём морей.

«Я теперь аквамен — король морей», — написал Соболев в своём телеграм-канале.

После матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» в Москве Соболев заявил, что футбольная общественность всё равно будет называть именно его дельфином, несмотря на то что за весь тур было назначено 10 11-метровых ударов. В игре с «Краснодаром» Соболев реализовал пенальти, который сам же и заработал.

26-летний Соболев забил 13 голов и сделал девять результативных передач в 28 сыгранных матчах текущего сезона. Контракт нападающего со «Спартаком» рассчитан до июня 2026 года.