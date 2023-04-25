Быстров: «Краснодар» попал в ядовитое логово! За пределами их стадиона не летают бабочки

Бывший полузащитник «Спартака» и «Краснодара» Владимир Быстров прокомментировал результат матча между командами в 24-м туре РПЛ (4:3) и заявил, что краснодарцам нужно стать кровожаднее и злее, чтобы ломать сопротивление сильных соперников.

«Краснодар», конечно, со своей прекрасной домашней атмосферой, с привычными для них комфортными условиями, где нет места мату, где любовь и поддержка болельщиков, радуга и бабочки вокруг, явно не привык к тому, что было вчера за пределами краснодарского стадиона. Попали в ядовитое логово просто! Столкнулись с настоящим давлением!

Я считаю, футболистам «Краснодара» нужно быть кровожаднее и злее, чтобы ломать сопротивление «Спартака» и «Зенита».

Если бы я во времена своих переходов из одного клуба в другой так же пропускал через себя все слова, которые валились на меня изо всех щелей, сидел их потом обдумывал, обмусоливал, то, наверное, уже должен был застрелиться как минимум дважды. Не иначе», — написал Быстров в своём телеграм-канале.