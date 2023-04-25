Нетфуллин из «Торпедо»: Клотет отстранил меня со словами: «Вносишь негатив в коллектив»

Капитан и воспитанник «Торпедо» Равиль Нетфуллин подтвердил, что главный тренер Жозеп Клотет отстранил его от тренировок с первой командой. Об этом первым сообщал «Чемпионат».
«Да, Пеп Клотет отстранил меня перед тренировкой с командой. Причина? Я бы не назвал это причиной. Им были произнесены следующие слова: «Ты отстранён от тренировочного процесса по причине того, что вносишь негатив в коллектив». Вот и всё. Я пытался спросить, какие аргументы у данного решения, но Клотет встал и ушёл. Это его решение и его право. После этой ситуации диалога с главным тренером не было — только с президентом клуба.
Я общался с Ярославом Савиным (президентом клуба. — Прим. «Чемпионата»), он спросил об этой ситуации — всё ему рассказал. Пока буду тренироваться с молодёжной командой. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Есть разные варианты», — сказал Нетфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
30-летний Нетфуллин вернулся в «Торпедо» в январе 2020 года, он является воспитанником клуба. В 27 матчах нынешнего сезона на его счету один забитый мяч. Контракт полузащитника с московской командой истекает летом 2024 года.
- 25 апреля 2023
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