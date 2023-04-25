«Реал» хочет подписать Холанда в 2024-м. Клуб не смущает новый контракт игрока — AS

Мадридский «Реал» по-прежнему заинтересован в подписании контракта с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом. В клубе намерены уговорить норвежца перейти в команду в 2024 году. Об этом сообщает AS.
По сведениям источника, «Манчестер Сити» готовит для 22-летнего футболиста новый контракт, по которому перестанет действовать сумма отступных за Эрлинга в размере € 150 млн. Однако в «Реале» не беспокоятся по поводу подобного развития событий и по-прежнему хотят подписать игрока.
22-летний Холанд стал игроком «Манчестер Сити» в 2022 году, перейдя из дортмундской «Боруссии». В 42 матчах за команду норвежец забил 48 голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.
Холанд повторил рекорд Салаха по голам в АПЛ. Видеоролик:
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