Экс-президент РПЛ: уход директора «Крыльев» не повлияет на судейство, дальше будет хуже

Бывший президент Российской Премьер-Лиги Юрий Заварзин отреагировал на новость об отставке гендиректора «Крыльев Советов» Вадима Андреева после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:1). Напомним, Андреев подал в отставку со своего поста в знак протеста против судейства и бездействия руководства судейского корпуса.
«Отставка гендиректора «Крыльев» никак не повлияет на судейство. Он не имеет никакого отношения к этой структуре. Ушёл — и ушёл. Дальше с судейством будет только хуже. Хачатурянц пришёл и что-то начал делать, но даже он не справлялся со своим административным ресурсом», — приводит слова Юрия Заварзина «РБ Спорт».
Напомним, в матче «Пари НН» — «Крылья Советов» арбитр Роман Галимов принял несколько неоднозначных решений.
- 25 апреля 2023
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