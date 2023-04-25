«Зенит» хочет приобрести турецкого вратаря «Трабзонспора» — Конур
Поделиться
Санкт-петербургский «Зенит» претендует на турецкого голкипера «Трабзонспора» Угурджана Чакыра. Об этом сообщает инсайдер Экрем Конур в своём «твиттере».
По информации источника, 27-летним голкипером также интересуются французский «Монако», английские «Ноттингем Форест» и «Шеффилд Юнайтед», а также саудовский «Аль-Наср».
Чакыр сыграл за «Трабзонспор» 39 матчей в текущем сезоне, в которых пропустил 56 мячей и 16 раз сыграл «на ноль». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. В составе «Трабзонспора» Чакыр выиграл четыре трофея, в том числе чемпионат Турции в прошлом сезоне. Интернет-портал Transfermarkt оценивает голкипера в € 13 млн. Чакыр играл за сборную Турции на чемпионате Европы 2020 года.
Комментарии
- 25 апреля 2023
-
15:02
-
14:50
-
14:45
-
14:44
-
14:36
-
14:31
-
14:17
-
14:17
-
14:10
-
13:46
-
13:39
-
13:38
-
13:28
-
13:26
-
13:17
-
13:10
-
13:09
-
13:04
-
13:02
-
12:54
-
12:49
-
12:37
-
12:35
-
12:21
-
12:20
-
12:20
-
12:19
-
12:09
-
12:00
-
11:48
-
11:46
-
11:40
-
11:40
-
11:36
-
11:36
Партнерский контент