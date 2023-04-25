«Зенит» хочет приобрести турецкого вратаря «Трабзонспора» — Конур

Санкт-петербургский «Зенит» претендует на турецкого голкипера «Трабзонспора» Угурджана Чакыра. Об этом сообщает инсайдер Экрем Конур в своём «твиттере».

По информации источника, 27-летним голкипером также интересуются французский «Монако», английские «Ноттингем Форест» и «Шеффилд Юнайтед», а также саудовский «Аль-Наср».

Чакыр сыграл за «Трабзонспор» 39 матчей в текущем сезоне, в которых пропустил 56 мячей и 16 раз сыграл «на ноль». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. В составе «Трабзонспора» Чакыр выиграл четыре трофея, в том числе чемпионат Турции в прошлом сезоне. Интернет-портал Transfermarkt оценивает голкипера в € 13 млн. Чакыр играл за сборную Турции на чемпионате Европы 2020 года.