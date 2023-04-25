Мостовой: было бы неплохо, чтобы я возглавил судейский корпус РФС. Было бы меньше ошибок

Бывший футболист Александр Мостовой предложил себя на должность руководителя судейского корпуса Российского футбольного союза.
«Мы постоянно говорим о судейских ошибках. Другое дело, что это накапливается и вылезает уже в такие чудо-скандалы. Судейства на высоком уровне никогда не было.
Раньше было по три или четыре ошибки за тур, а сейчас в одной игре столько. Основная проблема в том, что судьи никогда не играли в футбол, поэтому им трудно разобраться. Они смотрят VAR с пятью телевизорами и тремя помощниками — всё равно допускается ошибка.
Было бы неплохо, чтобы я возглавил судейский корпус РФС. По крайней мере, было бы меньше ошибок. Кто-то будет возникать, а я скажу: «Ребята, извините, но по-футбольному это не пенальти». Когда в мизинец руки мяч попадает в момент, когда игрок вообще мимо бежит, то какой это пенальти?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 25 апреля 2023
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