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Аршавин — о «Краснодаре»: снимаю шляпу перед Батчи за его гол «Спартаку»

Аршавин — о «Краснодаре»: снимаю шляпу перед Батчи за его гол «Спартаку»
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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оценил выступление «Краснодара» в матче 24-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:4), особо отметив забитый мяч полузащитника Жоау Батчи во втором тайме встречи.

«Мне вообще понравилось, как играл «Краснодар». Они вели игру, перед Батчи снимаю шляпу за его гол, классно пробежал от своей штрафной, хватило сил на обыгрыш и такой удар. Понятно, что Сперцян ведёт игру, да и Кордоба достаточно интересно выглядел», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

24-летний Батчи сыграл за «Краснодар» 13 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Полузащитник перешёл в «Краснодар» в сентябре 2022 года.

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