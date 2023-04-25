Дьяков: «Спартаку» повезло с «Краснодаром», команде Абаскаля нужно улучшать игру в обороне

Бывший защитник «Спартака-2» Виталий Дьяков поделился впечатлениями от просмотра матча первой команды красно-белых с «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Матч «Спартак» — «Краснодар» вышел классным для болельщиков, потому что было много забитых мячей. Такой сценарий, при котором «Спартак» проигрывал 0:2, но выиграл 4:3, точно понравится болельщикам. Но качество игры оставляло желать лучшего: команды забили много голов после грубых ошибок защитников. Люди, поигравшие в футбол, оценят этот счёт иначе.

«Спартаку» надо улучшать игру в обороне — это касается не только защитников, но и всех 11 игроков. Оборона начинается с нападения, а защитники и вратарь — это последняя линия. Я бы делал акцент не на том, что «Спартак» забил четыре гола, а на том, что много пропустил. В игре с «Краснодаром» повезло — много забили, но с «Акроном» надо было забить хотя бы два, чтобы перевести игру в серию пенальти — тогда не смогли.

Не знаю, почему «Краснодар» не смог удержать преимущество. Наверное, игроки хотели забить ещё и победить разгромно, но всё-таки «Спартак» играл дома, при своих болельщиках, не хотел отдавать матч просто так. «Спартак» смог переломить ход встречи, а «Краснодар» не выдержал этот натиск», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.