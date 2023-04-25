Гладилин: за такую победу над «Краснодаром» болельщики простят «Спартаку» вылет из Кубка

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу красно-белых в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Спартака».

«Спартак» проявил характер в матче с «Краснодаром». Было видно, что спартаковцы вышли играть на победу. «Краснодар» имел преимущество и пользовался ошибками «Спартака» в обороне, но хозяева вдохновились после появления на поле Промеса. Удача улыбнулась после того, как «Спартак» начал бороться и выкладываться по полной. Награждение за это — гол-шедевр Промеса. Квинси ещё не в лучших кондициях, но мастер проявил себя.

За такую победу над «Краснодаром» болельщики «Спартака» простят игрокам вылет из Кубка России. В матче с «Акроном» как раз не хватало такого огня и самоотдачи», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.