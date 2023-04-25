Радимов назвал команды, которые порадовали и разочаровали его в 24-м туре РПЛ

Бывший футболист Владислав Радимов назвал команды, которые больше всего впечатлили и разочаровали его по итогам 24-го тура РПЛ. В положительном ключе он выделил «Ростов», «Зенит» и «Спартак». А вот со знаком минус Радимов отметил «Урал», «Торпедо» и «Краснодар».
«Подводим итоги тура! Как обычно, рассказываю о трёх главных впечатлениях со знаком плюс и со знаком минус.
Разочарования:
3. «Урал». В очередной раз показали, что команда сосредоточена на Кубке, а про чемпионат как будто забыли.
2. «Торпедо». В матче с прямым конкурентом, судя по всему, оформили вылет в ФНЛ.
1. «Краснодар». Дважды вести в счёте и так бесхарактерно рассыпаться и упустить даже ничью — это провал.
Теперь к тем, кто порадовал:
3. «Ростов». Все ждут, когда же команда свалится из медальной зоны, а они всё никак не упадут.
2. «Зенит». На глазах своих болельщиков спокойно и уверенно вынесли «Динамо».
1. «Спартак». Несмотря на провальный первый тайм, красно-белые показали характер и переломили игру, которая стала самой яркой в туре. Невозможно не отметить!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.
- 25 апреля 2023
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