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Радимов — о Дуарте: таких разгильдяев нужно выгонять из «Спартака»

Радимов — о Дуарте: таких разгильдяев нужно выгонять из «Спартака»
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Бывший футболист Владислав Радимов назвал футболистов, которые больше всего впечатлили и разочаровали его по итогам 24-го тура РПЛ. Особенный акцент Радимов сделал на защитнике «Спартака» Алексисе Дуарте, которого назвал разгильдяем. А вот со знаком плюс бывший футболист отметил Малкома из «Зенита».

«Разочаровали:
3. Кривцов. Наверное, парня перехвалили, но выходить на замену, обрезать в центре поля и добиться обратной замены — это очень плохо.
2. Митай. Так выходить на замену непростительно. Выйти, чтобы через 20 минут подвести команду и оставить её в меньшинстве — катастрофа. И быть бы Митаю первым, если бы не…
1. Дуарте. Таких разгильдяев нужно выгонять не то что из «Спартака», а даже из «Шинника». И ведь это не первый такой провал. Отвратительная игра с «Уралом», на Кубок с «Акроном» Салтыков делал с этим Дуарте, что хотел, а теперь вот такая игра с «Краснодаром». Но ещё больше вопросов к тем, кто этого Дуарте за € 4 млн привёз! Болельщики красно-белых, не подскажете, чьих рук дело???

Кто порадовал:
3. Шелия. Единственный вратарь в туре, кто оставил ворота в неприкосновенности. Да и вообще сезон хороший проводит.
2. Осипенко. Подчищал сзади, выигрывал верх, начинал атаки, отдал голевую и в концовке забил сам. Осипенко — лидер нынешнего «Ростова», и в прошедшем туре это подтвердил.
1. Халк. Тьфу, так много в последнее время общался с Данни про Халка, что заговорился! Конечно же, Малком! Два гола и передача, отличная игра и результат — бразилец лучший в туре, без сомнений!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

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