Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гендиректор «Спартака»: не слышал оскорблений игроков «Краснодара» со стороны болельщиков

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на новость об оскорблении игроков «Краснодара» со стороны болельщиков красно-белых.

«Я не слышал», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».

Матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар» завершился победой красно-белых со счётом 4:3. Голами в составе «Спартака» отметились Александр Соболев (дубль), Антон Зиньковский и Квинси Промес. После матча голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов пожаловался делегату матча, что фанаты «Спартака» оскорбляли игроков краснодарского клуба.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков. «Краснодар» находится на седьмом месте с 38 баллами.