18-летний игрок «Акрона» Салтыков: деньги особо ни на что не трачу, маме купил ноутбук

Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков рассказал, на что тратит заработанные деньги.

«Деньги особо ни на что не трачу. Маме недавно купил ноутбук, домой отправляю. Могу купить продукты и сготовить что-нибудь, девушке билеты оплатить, чтобы она приехала.

Полностью семью я бы обеспечивать не смог. Папе хотел купить телефон, но он сказал, что ему не надо. Потратил ли я премиальные за кубковые победы? Да нет, мне не на что тратить», — сказал Салтыков в интервью Metaratings.

Ранее «Акрон» обыграл «Спартак» и вышел в финал Пути регионов Фонбет Кубка России, где встретится с «Краснодаром». Салтыков отметился победным голом в матче с красно-белыми. Полузащитник выступает за «Акрон» на правах аренды с февраля.