В «Спартаке» отреагировали на новость, что полиция проверит факт травмирования Боржеса

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о том, что полиция начала проверку по факту травмирования футболиста «Краснодара» Кади Боржеса в матче со «Спартаком».
«Узнали об этом из новостей. Насколько мы понимаем, информирование полиции со стороны врачей это стандартная процедура при поступлении пациента с такого рода повреждениями. В клуб никто из полиции не обращался», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Напомним, в начале второго тайма матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги при счёте 1:0 в пользу «Краснодара» Джикия столкнулся плечом с виском Кади. После столкновения игрок «Краснодара» потерял сознание. Джикия вытащил Кади язык, после чего на поле вышла медицинская бригада. На 51-й минуте игрока унесли на носилках, а на поле вместо него вышел Алексей Ионов.
- 25 апреля 2023
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