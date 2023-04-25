Салтыков: Ларин — святой человек, не понимаю, что вокруг него происходит

18-летний полузащитник «Акрона» Никита Салтыков высказался о бывшем директоре академии «Чертаново» Николае Ларине.

«Мы с ним давно знакомы, Николай Юрьевич мне помогал, особенно в истории с дисквалификацией. Он святой человек. Вообще не понимаю, что сейчас вокруг него происходит. Это один из лучших, если не лучший директор, он всегда был с нами, всё для нас делал. Я с ним списывался, он мне приветы передавал. Письма ему писали, когда я ещё в «Звезде» был. Его соцсети сейчас, понятно, ведёт не он, но Николай Юрьевич всё знает, всё читает. Папа мой тоже с ним связь держал. Думаю, он даже там живёт своими воспитанниками, весь в футболе – такой он человек», – сказал Салтыков в интервью Metaratings.