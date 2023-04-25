Источник: испанская Ла Лига обновит логотип турнира

Испанская Ла Лига обновит логотип в сезоне-2023/2024 в рамках смены титульного партнёра первенства на компанию EA Sports, сообщает Footy Headlines.
Как информирует источник, в новом логотипе турнира отсутствует культовое цветовое колесо, которое существует уже 30 лет. Вместо этого новый логотип будет иметь бледно-красный цвет, а колесо будет заменено на символ «ll», который означает «La Liga».
Фото: Footy Headlines
Как сообщалось ранее, сделка EA Sports и Ла Лиги выходит за рамки титульной. Цель соглашения заключается в развитии контактов с футбольными фанатами и в виртуальном, и в реальном мире. На это должны повлиять технологии и контент EA. Также в рамках контракта изменятся многие визуальные элементы турнира, вроде шрифтов, графики и логотипов.
Сделка с EA Sports оценивается в € 30 млн в год.
- 25 апреля 2023
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