«Жирона» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 25 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором «Жирона» примет «Реал» Мадрид на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 20:30 мск.

Матч команд в первом круге завершился со счётом 1:1. На гол Винисиуса Жуниора «Мальорка» ответила точным ударом Кристиана Стуани с пенальти.

«Реал» обыграл «Сельту» в матче Ла Лиги.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне испанской Примеры «Жирона» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 38 очков в 30 матчах. «Реал» находится на втором месте, у команды 65 очков. Лидирует в чемпионате «Барселона», набравшая 76 баллов.