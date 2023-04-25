«Жирона» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:30 мск
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Сегодня, 25 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором «Жирона» примет «Реал» Мадрид на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 20:30 мск.
Матч команд в первом круге завершился со счётом 1:1. На гол Винисиуса Жуниора «Мальорка» ответила точным ударом Кристиана Стуани с пенальти.
«Реал» обыграл «Сельту» в матче Ла Лиги.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В нынешнем сезоне испанской Примеры «Жирона» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 38 очков в 30 матчах. «Реал» находится на втором месте, у команды 65 очков. Лидирует в чемпионате «Барселона», набравшая 76 баллов.
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