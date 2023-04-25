Защитник «Оренбурга» Гойкович: наше восьмое место в РПЛ — заслуженно

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович прокомментировал результаты команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги и уровень турнира.
«Если бы в начале сезона нам сказали, что мы займём восьмое место, все были бы рады. У нас были матчи, которые мы должны были выигрывать, могло быть больше очков. Но при этом мы выигрывали даже те игры, когда соперник нас переигрывал. Наше восьмое место – заслуженно. Хотелось бы повторить исторический успех клуба – занять седьмое место.
Болельщики считают, что в РПЛ очень медленная игра по сравнению с АПЛ? Каждая игра разная – не бывает одинаковых игр в РПЛ. На стадионе в Оренбурге все матчи проходят быстро, команды играют в атакующий футбол. В Англии тоже есть игры, похожие на наши в Премьер-Лиге. Смотрел матч Серии А «Рома» — «Ювентус»: хозяева катают мяч минут пять, соперник стоит на своей половине поля, потом команда Моуринью теряет мяч, и уже гости катают его так же, разыгрывают. Конечно, если смотреть сначала Серию А или АПЛ, а потом РПЛ, то будет казаться катастрофа. Но отмечу, что все игры разные – у нас в лиге тоже бывают интересные противостояния, с открытым футболом», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».
- 25 апреля 2023
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