Главный тренер «Интернасьонала» рассказал об уходе Марио Фернандеса

Главный тренер «Интернасьонала» Мано Менезес высказался об уходе из команды защитника Марио Фернандеса.
«Он делал всё возможное, выступая за нас. Марио покидает «Интернасьонал» очень корректно, прозрачно и чисто. Мы должны понимать, как это произошло. Возможно, прогресс Игора (Игор Гомес — защитник команды. — Прим. «Чемпионата») подтолкнул его к тому решению, которое он принял. Иногда приезжаешь в команду со стремлением быть первым, но ты уже не первый и даже не второй. В таком случае необходимо всё взвесить.
Любой, кто долго играет за пределами Бразилии, тяжело адаптируется, когда возвращается. У Марио тоже был стресс. Это вопросы ценностей, образования, местной культуры, которая многих пугает. Здесь много необычного», — приводит слова Менезеса ge.globo.com.
32-летний Фернандес до сих пор связан контрактом с ЦСКА. Его соглашение с армейцами рассчитано до июня 2024 года. Ранее стало известно, что бразильский защитник, имеющий российское гражданство, покинул «Интернасьонал», за который играл на правах аренды, по собственной инициативе.
- 25 апреля 2023
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