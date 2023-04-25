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Главный тренер «Интернасьонала» рассказал об уходе Марио Фернандеса

Главный тренер «Интернасьонала» рассказал об уходе Марио Фернандеса
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Главный тренер «Интернасьонала» Мано Менезес высказался об уходе из команды защитника Марио Фернандеса.

«Он делал всё возможное, выступая за нас. Марио покидает «Интернасьонал» очень корректно, прозрачно и чисто. Мы должны понимать, как это произошло. Возможно, прогресс Игора (Игор Гомес — защитник команды. — Прим. «Чемпионата») подтолкнул его к тому решению, которое он принял. Иногда приезжаешь в команду со стремлением быть первым, но ты уже не первый и даже не второй. В таком случае необходимо всё взвесить.

Любой, кто долго играет за пределами Бразилии, тяжело адаптируется, когда возвращается. У Марио тоже был стресс. Это вопросы ценностей, образования, местной культуры, которая многих пугает. Здесь много необычного», — приводит слова Менезеса ge.globo.com.

32-летний Фернандес до сих пор связан контрактом с ЦСКА. Его соглашение с армейцами рассчитано до июня 2024 года. Ранее стало известно, что бразильский защитник, имеющий российское гражданство, покинул «Интернасьонал», за который играл на правах аренды, по собственной инициативе.

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