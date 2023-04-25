Чеферин не исключил проведения матчей ЛЧ в США
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Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о проведении матчей Лиги чемпионов в США в будущем.
«Это возможно. В этом году финал Лиги чемпионов пройдёт в Стамбуле, в 2024-м — в Лондоне, в 2025-м — в Мюнхене, а дальше — посмотрим. Футбол в наши дни очень популярен в США. Американцы готовы к самому лучшему, и они будут следить за европейскими клубами так же, как европейские болельщики следят за клубами НБА.
Это очень важный, многообещающий рынок на будущее. У нас хорошо продаются права. Спонсорство из США пока не очень велико, но в США коммерциализация выглядит по-другому, и в том, что касается коммерциализации, американцы более талантливы, чем мы, европейцы», — приводит слова Чеферина Goal со ссылкой на Men in Blazers.
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