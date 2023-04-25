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УЕФА может отстранить «Ювентус» от участия в еврокубках в следующем сезоне

УЕФА может отстранить «Ювентус» от участия в еврокубках в следующем сезоне
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УЕФА может отстранить «Ювентус» от участия в еврокубках в следующем сезоне за финансовые махинации, информирует La Gazetta dello Sport. Как сообщает источник, сейчас УЕФА проводит расследование обстоятельств дела и изучает документы суда.

В случае если к августу расследование не будет завершено, УЕФА самостоятельно примет решение о возможных санкциях в отношении клуба.

Напомним, суд Федерации футбола Италии в январе лишил «Ювентус» 15 очков в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций. После этого команда опустилась на десятое место в таблице и рисковала пропустить следующий сезон Лиги чемпионов.

На прошлой неделе стало известно, что спортивное управление Италии отменило 15-очковый штраф для «Ювентуса» и назначило новое судебное разбирательство.

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