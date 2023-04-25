Гойкович: Дзюба — самый сильный нападающий РПЛ, с ним сложнее всего играть

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович назвал нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу самым сложным соперником в Российской Премьер-Лиге.

«Каково было играть против Дзюбы? Самый сильный нападающий РПЛ. Я попытался сыграть в него корпусом, толкнуть, причём со всей силы, а он даже с места не сдвинулся! Максимум – на два сантиметра. Вся игра «Локомотива» идёт через Дзюбу. Против него очень сложно играть один на один, очень сильный человек, спиной клёво играет. Я не стоял с ним рядом, чтобы он не чувствовал меня. Я хватаю игроков за майки, подталкиваю, провоцирую. Делаю всё, чтобы была борьба. Главное – чтобы судья не видел. Ещё Кордоба – сильный нападающий. Но за все мои матчи в РПЛ Дзюба – самый сложный игрок», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».