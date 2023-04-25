Силкин: ну какие Вальбуэна и Уилкшир легенды «Динамо»? Смеху подобно — затыкали дыры

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о словах Александра Кокорина, возмутившегося отношением болельщиков и руководства клуба к иностранным футболистам.

«Не знаю, кто называл легендами Вальбуэна и Уилкшира. Ну какие они легенды? Смеху подобно – они дыры затыкали. Были гораздо более достойные ребята для такого звания», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

41-летний Уилкшир выступал за «Динамо» с 2008 по 2014, а также с 2016 по 2017 год. В 170 матчах за команду на его счету два гола и 10 результативных передач. Сейчас Уилкшир является помощником главного тренера в сборной Австралии U20.

Матьё Вальбуэна стал игроком «Динамо» летом 2014 года, перейдя из «Марселя». В 40 матчах за команду он забил шесть голов и отдал 17 результативных передач. Через сезон Вальбуэна вернулся на родину, перейдя в «Лион».