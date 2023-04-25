Динияр Билялетдинов объяснил, почему «Спартак» много пропускает

Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов поделился впечатлениями от матча «Спартак» — «Краснодар» (4:3) в 24-м туре РПЛ.
«Мои ожидания от матча «Спартак» – «Краснодар» оправдались. Ожидал весёлый футбол — получил удовольствие от количества голов.
Мне кажется, «Краснодар» не смог удержать преимущество, потому что не готов, что соперник прибавляет в концовке встречи. Так было и с «Крыльями Советов» в Кубке России. Матч со «Спартаком» показал, что они не готовы к давлению и куражу. Да, «Краснодар» повёл 2:0, но потом всё равно утратил нити игры, а «Спартак» почувствовал кровь.
«Спартак» забил почти всё, что мог, хоть гол Зиньковского и был забит после рикошета. «Спартак» всегда играет в атаку — это, наверное, историческое определение клуба. Навык игроков тоже соответствует этим целям. Другой вопрос, что они много пропускают, но это издержки тактики: на поле одновременно находится очень большое количество игроков, заточенных на атаку. Это приводит к определённым проблемам в обороне», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 25 апреля 2023
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