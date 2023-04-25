«Фулхэм» может бесплатно подписать защитника «Бенфики» Гримальдо
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Защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо может перейти в «Фулхэм» ближайшим летом.
Английский клуб намерен усилить защитную линию и видит в 27-летнем испанце подходящий вариант. Руководство «Фулхэма» считает, что футболист обладает необходимым опытом для выступлений в Премьер-лиге, сообщает Sky Sports.
«Ювентус», «Милан», «Вильярреал» и «Валенсия» также следят за игроком, чей контракт с португальским клубом истекает летом 2023 года. Уже сейчас представители футболиста имеют право вести переговоры с другими клубами.
В текущем сезоне Гримальдо принял участие в 28 матчах португальской Примейры в составе «Бенфики», забил два гола и отдал восемь результативных передач. Также на его счету два мяча и четыре голевых передачи в 14 матчах Лиги чемпионов.
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