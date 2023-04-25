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Алдонин: судейские ошибки вызывают кучу негодования. Те, кого отстраняют, так и работают

Алдонин: судейские ошибки вызывают кучу негодования. Те, кого отстраняют, так и работают
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Бывший российский футболист, обладатель Кубка УЕФА 2005 года в составе московского ЦСКА Евгений Алдонин негативно высказался о судействе в матчах Российской Премьер-Лиги.

«Читал заявление Андреева. Заявление, конечно, сильное. Надо разобраться со всеми моментами, что конкретно послужило причиной. Судейские ошибки вызывают кучу негодования. Хотелось бы больше чистоты при принятии решений, а также ясности. Потому что судьи молчат, глава судейского корпуса тоже молчит — все молчат.

Меняют назначения судей, но толку от этого… Те, кого отстраняют, так и работают. Но не надо голословно эмоционировать. Надо разбираться и делать выводы», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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