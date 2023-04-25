«Жирона» — «Реал»: стартовые составы команд на матч испанской Примеры

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Сегодня, 25 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором «Жирона» примет «Реал» Мадрид на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 20:30 мск. Стали известны стартовые составы команд.

«Жирона»: Гассанига, Мигель, Арнау, Цыганков, Кастельянос, Хуанпе, Рикельме, Ромеу, Ян Коуту, Санти Буэно, Иван Мартин.

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Милитао, Начо, Кроос, Модрич, Асенсио, Вальверде, Винисиус, Родриго, Рюдигер.

Нападающий «Реала» Карим Бензема пропускает матч из-за травмы, а вратарь Тибо Куртуа — из-за болезни.

Испания - Примера. 31-й тур 25 апреля 2023, вторник. 20:30 МСК Жирона Жирона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Реал» обыграл «Сельту» в матче Ла Лиги.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Матч команд в первом круге завершился со счётом 1:1. На гол Винисиуса Жуниора «Мальорка» ответила точным ударом Кристиана Стуани с пенальти.