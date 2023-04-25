Куртуа: «Реал» — это лучшая команда мира
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался о высоком статусе мадридской команды.
«Мне повезло играть в таких великих командах, как «Атлетико» и «Челси», но «Реал» — это лучшая команда мира. Куда бы ты ни шёл, весь мир тебя знает и поздравляет тебя, если ты выиграл титул. Это совершенно другой уровень», — приводит слова Тибо Куртуа AS.
Тибо Куртуа выступает в составе мадридского клуба с 2018 года. В нынешнем сезоне на счету бельгийского голкипера 39 матчей, в которых он пропустил 35 мячей и 16 раз отыграл «на ноль».
Куртуа начинал профессиональную карьеру в бельгийском «Генке», откуда перешёл в «Атлетико» на правах аренды в 2011 году.
В 2014 году Куртуа перебрался в «Челси», где провёл четыре сезона, после чего перешёл в состав мадридского клуба.
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