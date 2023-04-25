Шалимов: и смех и грех, если после матча «Крыльев» и «Пари НН» судей поведут на полиграф
Поделиться
Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 24-го тура РПЛ, в котором встречались «Пари НН» и «Крылья Советов».
«Тут одни разговоры о судействе. И смех и грех — если после такого матча арбитров поведут на полиграф, я бы задал только один вопрос — момент с рукой Рассказова — это пенальти или нет? А нарушение правил на Писарском — пенальти? Ну как ставить пенальти в первом случае и не ставить во втором? Очевидные же моменты, тем более — есть VAR.
В случае со вторым голом «Нижнего», на мой взгляд, Евгеньева просто сбил вратарь своим выходом», — приводит слова Игоря Шалимова «РБ Спорт».
Напомним, после матча стало известно, что «Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС с жалобой на судейство.
Комментарии
- 25 апреля 2023
-
19:45
-
19:40
-
19:36
-
19:34
-
19:33
-
19:30
-
19:10
-
19:10
-
18:55
-
18:40
-
18:38
-
18:35
-
18:30
-
18:24
-
18:22
-
18:21
-
17:54
-
17:53
-
17:42
-
17:42
-
17:38
-
17:32
-
17:31
-
17:17
-
17:08
-
16:59
-
16:59
-
16:55
-
16:28
-
16:28
-
16:28
-
16:22
-
16:12
-
16:00
-
15:45
Партнерский контент