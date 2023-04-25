Шалимов: и смех и грех, если после матча «Крыльев» и «Пари НН» судей поведут на полиграф

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 24-го тура РПЛ, в котором встречались «Пари НН» и «Крылья Советов».

«Тут одни разговоры о судействе. И смех и грех — если после такого матча арбитров поведут на полиграф, я бы задал только один вопрос — момент с рукой Рассказова — это пенальти или нет? А нарушение правил на Писарском — пенальти? Ну как ставить пенальти в первом случае и не ставить во втором? Очевидные же моменты, тем более — есть VAR.

В случае со вторым голом «Нижнего», на мой взгляд, Евгеньева просто сбил вратарь своим выходом», — приводит слова Игоря Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, после матча стало известно, что «Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС с жалобой на судейство.