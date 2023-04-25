Андрей Червиченко: Безбородов не первый раз играет за «Спартак» и делает это результативно

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча, в котором красно-белые обыграли «Краснодар» (4:3) в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Не назвал бы матч «Спартак» — «Краснодар» ярким. Первые 50–60 минут это был провальный матч для «Спартака», но потом Безбородов взялся за дело. Вопрос не в том, что он разглядел пинок под жопу Соболеву, а что увидел с работниками VAR пенальти в этом моменте. Потом в более очевидной ситуации не поставил пенальти в ворота «Спартака». Все острые атаки «Краснодара» сажались на свисток, тем самым обеспечив победу «Спартаку». Безбородов не первый раз играет за «Спартак» и не первый раз делает это результативно. Красно-белые должны разделить с ним эту победу. Думаю, он точно отпраздновал. Хуже ему после этого матча не стало», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.