Руслан Нигматуллин: крайне раздражает, что в РПЛ постоянно возникают судейские скандалы

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин высказался о судейских скандалах в российском футболе.

«Я уже привык — меня ничего не удивляет в современном мире. Но крайне раздражает, что в чемпионате России постоянно возникают судейские скандалы. Почти в каждом туре главные лица — это судьи. Так быть не должно. В этом направлении нужно работать — и работать гораздо жёстче. Если будет доказана коррупция, то нужно пожизненно отстранять лиц от футбольной деятельности. Возможен ли подкуп судьи в РПЛ? В очках я хожу только на пляж, и даже не в розовых. В российском футболе можно ожидать всё что угодно. Нужно серьёзно разбираться, было или не было что-то в матче «Пари НН» — «Крылья». Хочется говорить о футболе, а не о судьях. Необходимо стремиться именно к этому», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.