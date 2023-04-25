Роман Широков: Кокорин — знаковый игрок для «Динамо». Или как минимум ветеран

Генеральный директор раменского «Сатурна» Роман Широков высказался о словах Александра Кокорина, возмутившегося отношением болельщиков и руководства клуба к иностранным футболистам. Ранее нападающий возмутился, что легендами клуба считают Матьё Вальбуэна и Люка Уилкшира, но не его.

«По количеству матчей Кокорина, безусловно, можно назвать знаковым игроком для «Динамо». Но если Саша считает, что в 200 матчах забить 50 голов нападающему — это хорошо, то я не считаю, что это хорошо. Нападающий должен забивать значительно больше. Но человек провёл в клубе множество матчей, поэтому он знаковый игрок. Или как минимум ветеран», — сказал Роман Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.