Роман Широков: Кокорин — знаковый игрок для «Динамо». Или как минимум ветеран
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Генеральный директор раменского «Сатурна» Роман Широков высказался о словах Александра Кокорина, возмутившегося отношением болельщиков и руководства клуба к иностранным футболистам. Ранее нападающий возмутился, что легендами клуба считают Матьё Вальбуэна и Люка Уилкшира, но не его.
«По количеству матчей Кокорина, безусловно, можно назвать знаковым игроком для «Динамо». Но если Саша считает, что в 200 матчах забить 50 голов нападающему — это хорошо, то я не считаю, что это хорошо. Нападающий должен забивать значительно больше. Но человек провёл в клубе множество матчей, поэтому он знаковый игрок. Или как минимум ветеран», — сказал Роман Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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