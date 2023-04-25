Гойкович: не надо говорить о нашем поле, каждый футболист тренировался на таком покрытии

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался о домашнем стадионе команды.
«Наше домашнее преимущество — поле? Не надо говорить только про поле. У нас в целом уютный стадион. На нашу игру с «Локо» пришло больше четырёх тысяч человек. На их игры в Москве ходит чуть меньше болельщиков. Наши фанаты давят на соперников. Я не считаю, что искусственное поле – большая проблема, каждый футболист тренировался на таком покрытии не один раз. 40 минут разминки достаточно, чтобы привыкнуть к поляне», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Оренбург» занимает восьмое место. Команда Марцела Лички набрала 36 очков в 24 матчах. С июля 2022 года по апрель 2023 года «Оренбург» не проигрывал на домашнем стадионе в рамках РПЛ.
- 25 апреля 2023
-
21:23
-
21:15
-
21:06
-
21:00
-
20:57
-
20:51
-
20:51
-
20:47
-
20:45
-
20:44
-
20:30
-
20:15
-
20:13
-
20:09
-
20:00
-
20:00
-
19:45
-
19:40
-
19:36
-
19:34
-
19:33
-
19:30
-
19:10
-
19:10
-
18:55
-
18:40
-
18:38
-
18:35
-
18:30
-
18:24
-
18:22
-
18:21
-
17:54
-
17:53
-
17:42