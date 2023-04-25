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Гойкович: не надо говорить о нашем поле, каждый футболист тренировался на таком покрытии

Гойкович: не надо говорить о нашем поле, каждый футболист тренировался на таком покрытии
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Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался о домашнем стадионе команды.

«Наше домашнее преимущество — поле? Не надо говорить только про поле. У нас в целом уютный стадион. На нашу игру с «Локо» пришло больше четырёх тысяч человек. На их игры в Москве ходит чуть меньше болельщиков. Наши фанаты давят на соперников. Я не считаю, что искусственное поле – большая проблема, каждый футболист тренировался на таком покрытии не один раз. 40 минут разминки достаточно, чтобы привыкнуть к поляне», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Оренбург» занимает восьмое место. Команда Марцела Лички набрала 36 очков в 24 матчах. С июля 2022 года по апрель 2023 года «Оренбург» не проигрывал на домашнем стадионе в рамках РПЛ.

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