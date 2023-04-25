Гладилин: наезды на судей от «Крыльев» — чушь! Распродали всех, а теперь могут вылететь

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о ситуации с «Крыльями Советов». Напомним, самарский клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с жалобой на судейство после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (1:2).

«Всегда сложно комментировать судейство. Мы — чемпионы мира по просмотру VAR. Игра теряет смысл и напряжение. Надо садиться и думать над этим: если не умеют люди работать с новыми технологиями, то надо их учить. Пока судьи ждут подсказку в ухо, болельщики на стадионе уже успеют за пивом сходить, а те, кто у телевизора — не знают, чем заняться. VAR — хорошая современная технология, но надо научиться этим пользоваться.

Наезды на судей от «Крыльев» — чушь! Ошибки, конечно, есть, но они не могут перестроиться. Судьи сами не понимают, как им судить. А гендиректор «Крыльев Советов» подал в отставку из-за того, что они распродали всех, кого могли, а теперь могут вылететь в Первую лигу. Ему не надо перекладывать всё с больной головы на здоровую», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.