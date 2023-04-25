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«Жирона» — «Реал»: хозяева открыли счёт

«Жирона» — «Реал»: хозяева открыли счёт
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Продолжается матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором «Жирона» принимает мадридский «Реал» на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Жироны».

Испания - Примера. 31-й тур
25 апреля 2023, вторник. 20:30 МСК
Жирона
Жирона
Перерыв
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Кастельянос – 12'   2:0 Кастельянос – 24'   2:1 Винисиус Жуниор – 34'

На 12-й минуте встречи нападающий Валентин Кастельянос вывел «Жирону» вперёд.

Матч команд в первом круге завершился вничью со счётом 1:1. На гол Винисиуса Жуниора «Жирона» ответила точным ударом Кристиана Стуани с пенальти.

В нынешнем сезоне испанской Примеры «Жирона» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 38 очков в 30 матчах. «Реал» находится на втором месте, у команды 65 баллов. Лидирует в чемпионате «Барселона», набравшая 76 очков.

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