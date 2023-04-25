В РФС поддержали идею о санкциях к игрокам, отказывающимся выступать за молодёжные сборные

Комитет сборных команд РФС провёл заседание вчера, 24 апреля. Были рассмотрены промежуточные отчёты о деятельности сборных команд, перед комитетом выступили главный тренер сборной Валерий Карпин и главный тренер женской национальной команды Юрий Красножан.
Одним из ключевых вопросов стала методическая подготовка детско-юношеских команд, синхронизация подходов и приоритетов в подготовке игроков между клубными академиями и сборными. Вместе с главными тренерами национальных команд члены комитета обсудили мировые практики и подходы к работе с молодыми футболистами, которые позволяют наиболее эффективно развивать индивидуальные качества игроков.
Комитет сборных команд также поддержал идею о дисциплинарных и материальных санкциях к игрокам и клубам, которые по необъективным причинам отказываются от участия в сборах молодёжных и юношеских мужских и женских команд.
- 25 апреля 2023
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