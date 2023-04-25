Булыкин: Кокорин не просто легенда «Динамо», а легендарная личность российского футбола

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на слова нападающего Александра Кокорина о легендах «Динамо».

«Кокорин точно одна из легенд «Динамо». Да, был момент перехода в «Анжи» и его известная история с арестом: может быть, поэтому к нему относятся негативно. Но его можно назвать даже не легендой, а легендарной личностью. И не только «Динамо», а всего российского футбола. Кокорин сильно растерял свой талант, а его уровень явно не чемпионат Кипра.

Легендами называют тех игроков, которые прославляли свой клуб. Мне кажется, некоторые болельщики «Динамо» до сих пор любят Кокорина, независимо от того, что он сделал в жизни. Потому что болельщики ценят игроков за помощь своему клубу и качественную игру. Кокорина можно легко записать в легенды «Динамо» — записывают же его в легенды «Анжи».

Не понимаю отсылку Кокорина к Вальбуэна и Уилкширу. Звание легендарной личности у него никто не отнимет. А если будет Кубок Легенд, то посмотрим, кого пригласят выступать за «Динамо». Наверное, Кокорин при помощи интервью снова пытается обратить на себя внимание, но на его месте я предпочёл бы напоминать о себе на футбольном поле», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.